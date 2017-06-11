أرباح العربية للأقطان المصرية تقفز 313% في 9 أشهر
القاهرة 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية لحليج الأقطان اليوم الأحد أن صافي الربح قفز 312.8 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2016-2017.
وبلغ صافي الربح المجمع لأكبر شركة أقطان مقيدة في البورصة المصرية 85.520 مليون جنيه (4.7 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 20.715 مليون جنيه في الفترة المقابلة.
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