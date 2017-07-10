ملخص-سنتامين تتجه لتحقيق إنتاج الذهب المستهدف في 2017 عند 540 ألف أوقية

10 يوليو تموز (رويترز) - سنتامين: * إجمالي إنتاج الذهب في الربع الثاني من 2017 بلغ 124 ألفا و641 أوقية (أونصة) بزيادة 14 بالمئة عن الربع السابق وبانخفاض 11 بالمئة عن الربع الثاني من 2016. * الشركة تبقي على مستوى إنتاجها المستهدف لعام 2017 عند 540 ألف أوقية. * الشركة تتجه إلى تحقيق مستوى الإنتاج المستهدف للسنة المالية 2017 والبالغ 540 ألف أوقية بتكلفة تشغيل نقدية تصل إلى 580 دولارا للأوقية وتكلفة شاملة تصل إلى 790 دولارا للأوقية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)