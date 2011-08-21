هبوط نشاط الاستثمار العقاري يكبد بالم هيلز المصرية خسائر في النصف/1

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من إيهاب فاروق

القاهرة 21 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة بالم هيلز ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بالسوق عن تحولها من الربح إلى الخسارة في النصف الاول من 2011.

وتضررت الشركة من جراء الاضطرابات السياسية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك وتحقيقات فساد موسعة مع مسؤولين تنفيذيين مرتبطين بنظامه جمدت المبيعات وزادت معدلات الالغاء.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة للشركة 81.4 مليون جنيه (13.66 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 191.4 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.

وقال محسن عادل المحلل المالي "لم يكن هناك تحسن في نتائج الشركة خلال الربع الثاني عن الأول."

وبلغت خسارة الشركة المجمعة في الربع الثاني 45 مليون جنيه مقابل صافي ربح 84.3 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 وكانت الشركة تكبدت خسائر في الربع الاول بقيمة 36.2 مليون جنيه مقابل أرباح صافية قدرها 107.1 مليون جنيه قبل عام.

وقال عادل "تراجع الاستثمارات العقارية لعب دورا هاما في تكبد الشركة خسائر."