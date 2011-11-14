المصرية للاتصالات تتوقع توزيع عائد أعلى لمساهميها في 2011

(لإضافة تصريح المدير المالي)

من إيهاب فاروق وتوم فايفر

القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - توقع مسؤول تنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة ان تحافظ الشركة على مستوى الربحية في عام 2011 بأكمله وان توزع عائد أعلى لمساهميها.

كانت الشركة أعلنت في وقت سابق اليوم تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 21 بالمئة إلى 622.7 مليون جنيه مصري (104.2 مليون دولار) مع استمرار معاناتها من جراء تداعيات انتفاضة شعبية. كان صافي الربح 3.3 مليار جنيه في 2010.

وأجاب حسن حلمي المدير المالي للشركة بالايجاب عندما سئل في مقابلة لرويترز اليوم إن كانت الشركة ستحافظ على مستوى صافي ربح العام بأكمله.

وقال حلمي إن المصرية للاتصالات التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في مصر التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة تتوقع اقتراح نسبة توزيعات نقدية أعلى للمساهمين خلال اجتماعهم السنوي القادم.

ووزعت الشركة 1.30 جنيه للسهم الواحد عن أرباح 2010.

وشهدت مصر في 25 يناير كانون الثاني احتجاجات شعبية عارمة انتهت بالاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط.