نمو أرباح بالم هيلز المصرية المجمعة 10.6 % في 2010.

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القاهرة 15 مارس اذار (رويترز) -أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير ‭(PHDC.CA: اقتباس)‬‏ ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصةاليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها بعد حقوق الأقلية بنسبة 10.6 بالمئة في 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة في 31 ديسمبر كانون الأول 526 مليون جنيه(88.85 مليون دولار) مقابل 475.6 مليون جنيه في 2009.

وكشفت قائمة الدخل أن صافي إيرادات النشاط بلغت 1.76 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار في 2009 في حين بلغت التكلفة 808.3 مليون جنيه في 2010 مقابل 454.5 مليون جنيه قبل عام بزيادة 77.8 بالمئة.

وقال محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "نتائج الأعمال عكست الارتفاع القوي في إيرادات النشاط والعوائد التشغيلية خاصة مع استقرار معدلات تسليم الوحدات السكنية."

وتابع "هناك نمو كبير في تكاليف الشركة وهو ما قد يزيد من الأعباء على الشركة خلال الربع الأول الجاري من 2011 في ضوء عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المبيعات الجديدة."

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 53 قرشا في 2010 مقابل 64 قرشا قبل عام.

وهبط السهم بالبورصة المصرية في اخر جلستين تداول قبل تعليق التعاملات 25 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 4.87 جنيه.