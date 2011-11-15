هبوط أرباح مدينة نصر للاسكان المصرية 30.5 بالمئة في تسعة أشهر

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القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي أرباحها هبط 30.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2011 بعد انخفاض الايرادات 29.3 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع 40.7 مليون جنيه (6.82 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع صافي ربح قدره 58.6 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 12.23 جنيه بارتفاع 2.5 بالمئة.

وتضرر القطاع العقاري المصري بشدة عقب انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك جراء سلسلة من الطعون القضائية في حيازات شركات التطوير العقاري من الأراضي.

وينظر لشركات مثل مدينة نصر للاسكان باعتبارها في وضع جيد نسبيا يسمح لها بتجاوز الأزمة لبعد أراضيها التي حصلت عليها منذ فترة طويلة عن النزاعات القضائية وقوة ميزانيتها العمومية.

وقالت المجموعة المالية - هيرميس في مذكرة نشرت يوم 25 مايو ايار "يروق لنا تعرض الشركة المحدود للمخاطر السياسية الحالية واستعدادها لبيع أراض بالتجزئة وتنوع فريق ادارتها وعلاقتها بالحكومة الحالية وميزانيتها التي لا تعتمد على القروض."

وحصلت الشركة على معظم اراضيها بقرارات رئاسية معظمها قبل الثمانينيات. ويقول محللون إنها في وضع يتيح لها ايضا الاستفادة من الطلب على المساكن الاقتصادية.