Sun 25 Dec 2016 | 6:21 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-بالم هيلز المصرية تتكبد خسارة مجمعة 99.1 مليون جنيه في 9 أشهر

Thu Nov 3, 2011 8:22am GMT
 
[-] نص [+]

3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:

- تقول انها تكبدت خسائر مجمعة 99.1 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل صافي ربح 345.1 مليون قبل عام.

- تقول انها تكبدت خسائر مجمعة 17.7 مليون جنيه في الربع/3 مقابل صافي ربح 153.7 مليون قبل عام.

- تقول انها حققت إيرادات مجمعة 135.3 مليون في الربع/3 مقابل 381.7 مليون قبل عام.

- تقول انها حققت إيرادات مجمعة 419.1 مليون في 9 أشهر مقابل 911.5 مليون قبل عام.

أ ب - م ص ع
 