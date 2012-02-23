المصرية للاتصالات تتوقع عودة الشركات للاستثمار

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من توم فايفر

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - توقع مسؤولون في الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت اليوم الخميس أن تحافظ على الربحية هذا العام فيما تمضي الشركة قدما في خفض التكاليف ومع تطلع العملاء إلى الاستثمار من جديد بعد عام 2011 المضطرب.

وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها في الربع الأخير بلغ 584 مليون جنيه (96.8 مليون دولار) مرتفعا 0.5 بالمئة عنه قبل عام وفقا لحسابات رويترز.

وانخفضت الايرادات التي تضررت جراء تباطؤ الأنشطة التجارية وضعف دخل الأسر وتراجع السياحة 3.2 بالمئة في العام بأكمله إلى 9.9 مليار جنيه.

لكن هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغ 46 بالمئة من المبيعات وهو ما يتجاوز توقعات محللين بينهم محمد حلمي من التجاري الدولي للسمسرة.

وقال حلمي "نشعر بالتفاؤل بشكل عام بشأن هذه النتائج" ومنح سهم الشركة توصية "بالشراء". وأضاف "كان هامش الربح مستقرا تقريبا بالرغم من ارتفاع المرتبات وتكاليف ربط الشبكات ... كان برنامجهم لترشيد التكاليف ناجحا جدا."

وأغلق سهم الشركة مرتفعا 1.6 بالمئة.