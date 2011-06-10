بنك التنمية الافريقي يقرض تونس 1.1 مليار دولار في 2011

من كارولين كون

لندن 10 يونيو حزيران (رويترز) - قال دونالد كابيروكا رئيس بنك التنمية الأفريقي اليوم الجمعة ان البنك سيقرض تونس نحو 1.1 مليار دولار هذا العام ويقرض مصر مبلغا مماثلا.

وقال كابيروكا في مقابلة مع رويترز عقب الاجتماع السنوي للبنك في لشبونة "أتوقع بين الآن ونهاية العام ان نلتزم باقراض تونس ما يصل الى 1.1 مليار دولار."

واضاف قوله "واظن ان نفس المبلغ تقريبا سيكون لمصر."

ووقع وفد تونس في اجتماع البنك الذي يضم في عضويته 77 دولة اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساندة الحكومة المؤقتة لتونس في اعقاب ثورتها هذا العام.

والقرض جزء من تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لتونس مقدم من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال كابيروكا "كنا اول منظمة تعرض تقديم مال الى تونس."

واضاف قوله "ونعمل الان في عدد من المشروعات (الاخرى) التي يبلغ اجمالي ارتباطاتها نحو 600 مليون دولار."