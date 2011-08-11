انخفاض ارباح البنك التجاري الدولي في مصر 11 بالمئة في الربع/2

القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز)- قال البنك التجاري الدولي في مصر يوم الاربعاء ان أرباحه الصافية انخفضت بنسبة 11 بالمئة في الربع الثاني من العام بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اثرت سلبيا على ارباحه الموزعة والدخل من النقد الاجنبي وقيمة استثمارات مبيعة.

واضاف البنك في بيان ان صافي الدخل في الربع الثاني بلغ 443 مليون جنيه مصري (74.3 مليون دولار) انخفاضا من 496 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. والرقم مرتفع عن متوسط توقعات محللين في مسح لرويترز وهو 403 ملايين جنيه.

ويجاهد قطاع الاعمال في مصر للتعافي من الاثار التي ترتبت على الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وتضررت البنوك بشكل أكبر بسبب ضعف السوق المالي وموجة نزوح للمستثمرين الاجانب.

وقال البنك التجاري الدولي "في عام حافل بالتحديات في ظروف لم يسبق لها مثيل نجح البنك التجاري الدولي في الحفاظ على وضع سليم من حيث السيولة إذ نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 3.43 في المئة عما كانت عليه في ديسمبر 2010."

ونمت الودائع والقروض بنسبة 6.2 و6.37 في المئة على التوالي في النصف الأول للعام لكن صافي الدخل من الرسوم والعمولات تراجع الى 216 مليون جنيه في الربع الثاني من 220 مليونا قبل عام.

ونما صافي الدخل الفصلي من الفوائد إلى 630 مليون جنيه من 572 مليون جنيه.

وبلغ اجمالي خسائر تخفيض قيمة الاصول 78 مليون جنيه في الربع الثاني مقارنة مع زيادة طفيفة قبل عام ونزل صافي الدخل من المعاملات الى 65 مليون جنيه من 90 مليونا.

وزادت القروض المتعسرة الى 2.93 في المئة من اجمالي القروض في نهاية يونيو حزيران من 2.73 في المئة قبل ست أشهر.

وهبطت اسهم البنك التجاري الدولي 48 في المئة هذا العام بينما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 35 في المائة.