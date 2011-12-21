مؤشر دبي يتراجع لأدنى مستوى في 7 سنوات وصعود السوق السعودية

من نادية سليم

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - هبط مؤشر سوق دبي ‪.DFMGI‬ لأدنى مستوى له في سبع سنوات اليوم الأربعاء مع قيام المستثمرين الحذرين من المخاطرة ببيع أسهم بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ‪.TASI‬ لأعلى مستوى له في أربعة أشهر وتباينت الأسواق الأخرى في المنطقة.

وتراجع مؤشر دبي 1.8 في المئة ليغلق عند أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2004.

وقال رامي صيداني مدير الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط "السيولة ضعيفة جدا ولا يوجد اهتمام في السوق. ما من سبب مرتبط بالعوامل الأساسية. ويعزف الناس عن المخاطرة قبل العطلات."

وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 3.1 في المئة وسهم أرابتك القابضة للبناء ثلاثة بالمئة وسهم الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) 2.7 في المئة.

كما هبطت أسهم أبوظبي مع هبوط المؤشر العام للسوق ‭.ADI‬ بنسبة 1.3 في المئة مسجلا أقل مستوى إغلاق له منذ مارس اذار 2009 .

وتراجع سهم الدار العقارية 3.5 في المئة لمستوى منخفض جديد رغم اعلانها انها لا تعتزم إلغاء القيد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وانخفض سهم بنك الخليج الأول 2.6 في المئة.