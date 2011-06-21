استطلاع-الاقتصاد المصري سينمو 3% في 2011-2012

من شيرين المدني

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد المصري سيسجل أبطأ نمو في عدة سنوات خلال السنتين الماليتين المقبلتين مع استمرار تأثير الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك على قطاع السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصايا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في أكثر الدول العربية سكانا ثلاثة بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.8 بالمئة في العام التالي مدعوما بدرجة كبيرة بارتفاع الاستهلاك المحلي والاستثمار وتعاف تدريجي في قطاع السياحة.

ويقول اقتصاديون إن حالة عدم اليقين السياسي ستؤثر سلبا على شهية المستثمرين وعلى السياحة حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة هذا العام على أقل تقدير.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية - هيرميس "سيظل الاقتصاد في أجواء انكماش حتى الانتخابات.

"لا يعرف المستثمرون حتى الآن كيف ستكون الحكومة الجديدة ولن يرغب أحد في الاستثمار حتى تشكيل الحكومة الجديدة."

وجاءت توقعات النمو للسنة المالية 2011-2012 في الاستطلاع عند الحد الأقصى لتوقعات صرح بها في الآونة الأخيرة وزير التضامن الاجتماعي إذ أنه توقع نموا بين اثنين وثلاثة في المئة.