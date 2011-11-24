الإثنين المقبل عطلة في البورصة المصرية بمناسبة الانتخابات

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت البورصة المصرية اليوم الخميس إن العمل بسوق الأسهم سيتوقف يومي الأحد والإثنين القادمين على أن يستأنف يوم الثلاثاء 29 من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت البورصة في بيان اليوم أن يوم الإثنين سيكون عطلة بسبب بدء الانتخابات التشريعية. وقالت إنها تريد أن تتيح للعاملين في البورصة والمتعاملين معها المشاركة في الانتخابات.

وكانت قد ذكرت في بيان سابق أن يوم الأحد سيكون عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية.