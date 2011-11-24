مصر تصدر أذون خزانة بملياري دولار

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من باتريك ور

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصر إنها ستطرح أذون خزانة بقيمة ملياري دولار وأجل عام مقومة بالدولار في مزاد الاسبوع المقبل في إطار سعيها لجمع المال لتمويل عجز ضخم في الميزانية لكن محللين قالوا إن خفض التصنيف الائتماني والاضطرابات السياسية قد تصعب بيع الأذون.

وأدت احتجاجات عنيفة قبيل أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي أثارت موجة بيع جديدة للاصول المصرية هذا العام.

وارتفع العجز منذ الثورة في يناير كانون الثاني وفي الشهر الماضي قال وزير المالية إن السيولة في البنوك المحلية استنفدت تقريبا.

وارتفعت العائدات على أذون الخزانة بالجنيه المصري في الأسابيع القليلة الماضية فبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما في مزاد اليوم الخميس الى 14.648 بالمئة من 13.978 بالمئة قبل اسبوع.

وقال جون بيتس المحلل في سيلك انفست "إنه وقت صعب لإصدار دين جديد خاصة عقب خفض التصنيف مباشرة... وهذا يصعب البيع فعلا ليس فقط بسبب الأزمة ولكن أيضا بسبب هذا الوقت من العام."

واضاف أن بعض المستثمرين يعززون مراكزهم قبل نهاية العام ونشاط السوق كان محدودا اليوم بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.