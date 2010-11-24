الحكومة الجزائرية تفتح مظاريف العروض لاختيار مستشار لتأميم جازي

الجزائر 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - فتحت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء مظاريف جميع العروض العشرة المقدمة لاختيار مستشارها للتأميم المزمع لوحدة أوراسكوم تليكوم المصرية في الجزائر جازي لكنها قالت إنها ستختار الفائز في وقت لاحق.

وقال مندوب رويترز الذي شهد عملية فتح المظاريف إن من بين العشرة المتقدمين جويتز بارتنرز كوربوريت فاينانس وآر.إس.إم انترناشونال وشيرمان آند ستيرلنج وكونسورتيوم من فينا كورب وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل).

وقال مسؤول بوزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته إن مظاريف العروض سترسل إلى لجنة لتختار الفائز "في أسرع وقت ممكن".