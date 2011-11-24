المركزي المصري يقول مخاطر التضخم جعلته يرفع اسعار الفائدة

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس ان خطر ارتفاع معدل التضخم جعله يرفع أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ اكثر من عامين وذلك مع ان النشاط الاقتصادي يتباطأ.

وقال البنك في بيان "مع ان تباطؤ النمو الاقتصادي قد يحد من احتمالات ارتفاع التضخم فإنه توجد ضغوط صعودية محتملة على التضخم."

وعزا البيان زيادة مخاطر ارتفاع التضخم إلى "اختناقات في إمدادات المعروض المحلي وتشوهات في قنوات التوزيع". وقال البيان ان التغير السياسي في البلاد قد يستمر في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار.