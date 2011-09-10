الثماني تتعهد بتمويل إضافي لدول عربية وتشرك ليبيا

مرسيليا (فرنسا) 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني اليوم السبت بتمويل قيمته 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013 وقالوا إن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا سيدعى للانضمام إلى البرنامج.

وقام وزراء المالية وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه من قبل لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في مايو أيار.

وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان لمؤتمر صحفي "تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح."

ويشارك البنك الدولي بمبلغ 10.7 مليار دولار والبنك الافريقي للتنمية 7.6 مليار دولار والإسلامي للتنمية خمسة مليارات الدولار والباقي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين.