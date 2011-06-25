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صندوق النقد يؤكد إلغاء مصر خططا لبرنامج قروض

Sat Jun 25, 2011 2:28pm GMT
 
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واشنطن 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم السبت إن مصر أبلغت الصندوق عدم حاجتها إلى برنامج قروض.

وقال الصندوق إن تعديلات أدخلت على ميزانية مصر لعام 2011-2012 ستخفض العجز المالي المتوقع إلى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 11 بالمئة.

وقال المتحدث "في ضوء تلك التغييرات لا ترى السلطات حاجة فورية إلى ترتيب مالي من صندوق النقد" مضيفا أن "الصندوق سيواصل التحاور عن كثب بشأن السياسة المالية مع السلطات."

أ أ (قتص)

 