موبينيل المصرية توقع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة ملياري جنيه
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القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" اليوم الأحد إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل لمدة سبع سنوات بقيمة ملياري جنيه(336 مليون دولار).
وأضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه انها ستستخدم "القرض في سداد القرض المعبري المشترك بقيمة مليار جنيه ومواصلة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركة واستمرار تحسين جودة خدماتها لكافة مشتركيها."
وشارك البنك الأهلي المصري بمليار جنيه في القرض فيما تقاسم بنكي التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه المليار الآخر مناصفة.
وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم موبينيل عند 140 جنيها بتراجع 0.76 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أ ب - ع ع
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