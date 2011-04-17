موبينيل المصرية توقع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة ملياري جنيه

القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" اليوم الأحد إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل لمدة سبع سنوات بقيمة ملياري جنيه(336 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه انها ستستخدم "القرض في سداد القرض المعبري المشترك بقيمة مليار جنيه ومواصلة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركة واستمرار تحسين جودة خدماتها لكافة مشتركيها."