وزير المالية.. مصر تطمح للحد من الاعتماد على البنوك المحلية

القاهرة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الأحد إن الحكومة المصرية تبحث سبل الحد من اعتمادها على الاقتراض من البنوك المحلية لكونه عبئا على الاقتصاد.

وقال الوزير حازم الببلاوي "الحكومة تفكر في أساليب لتخفيف الاعتماد على التمويل الداخلي لأنه يصبح عبئا على الموازنة ويغري البنوك بالابتعاد عن الوظيفة الأساسية التي هي تمويل القطاع الخاص."

وقال إن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في نظام الدعم باهظ التكلفة الذي يخفض الأسعار للمستهلكين والصناعة وإنه ينبغي إجراء تغييرات في غضون عامين أو ثلاثة.

وأبلغ الببلاوي الصحفيين "قررنا نبدأ بالأشياء الأقل إيلاما للمواطن .. لا بد أن يتعود الناس على أن الدعم استثناء."