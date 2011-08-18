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مصر تطرح أذون خزانة بعشرة مليارات جنيه

Thu Aug 18, 2011 7:12am GMT
 
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 القاهرة 18 أغسطس اب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم 
الخميس إنه سيطرح أذون خزانة بعشرة مليارات جنيه (1.675 مليار 
دولار) في مزادات اليوم الخميس ويوم الأحد القادم.
 وفيما يلي جدول يوضح أذون الخزانة المطروحة في المزادات (بالمليون 
جنيه)..
الاصدار                   تاريخ المزاد   المبلغ   تاريخ الاستحقاق
أذون خزانة لأجل 182 يوما  18-08-2011    1500    21-02-2012
أذون خزانة لأجل 364 يوما  18-08-2011    3500    21-08-2012
أذون خزانة لأجل 91 يوما   21-08-2011    1500    22-11-2011
أذون خزانة لأجل 273 يوما  21-08-2011    3500    22-05-2012
  (الدولار = 5.95716 جنيه مصري)
 
 س ج
 