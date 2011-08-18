مصر تطرح أذون خزانة بعشرة مليارات جنيه

القاهرة 18 أغسطس اب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة بعشرة مليارات جنيه (1.675 مليار دولار) في مزادات اليوم الخميس ويوم الأحد القادم.

وفيما يلي جدول يوضح أذون الخزانة المطروحة في المزادات (بالمليون جنيه).. الاصدار تاريخ المزاد المبلغ تاريخ الاستحقاق أذون خزانة لأجل 182 يوما 18-08-2011 1500 21-02-2012 أذون خزانة لأجل 364 يوما 18-08-2011 3500 21-08-2012 أذون خزانة لأجل 91 يوما 21-08-2011 1500 22-11-2011 أذون خزانة لأجل 273 يوما 21-08-2011 3500 22-05-2012

(الدولار = 5.95716 جنيه مصري)

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