أوراسكوم للإنشاء تقر إصدار سندات وتتطلع لاستحواذات

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القاهرة 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - وافق مساهمو شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ‭OCIC.CA‬‏ أكبر شركة بناء وأسمدة مصرية مدرجة بالبورصة اليوم الاثنين على إصدار سندات خمسية على شريحتين بقيمة 1.65 مليار جنيه (289 مليون دولار) وبكوبون فائدة نصف سنوية يبلغ 11.75 بالمئة.

وقال بيان الشركة أن الاصدار سيكون على شريحتين الأولى تمثل 90 في المئة من قيمة السندات وستكون للاكتتاب الخاص وستطرح نسبة العشرة بالمئة الباقية للاكتتاب العام.

وقال عمر طه المحلل لدى بلتون فايننشال "اعتقد أن السندات ستلقى اقبالا جيدا للغاية. في الواقع أعتقد أن الطلب عليها سيفوق الحجم المعروض. أوراسكوم للانشاء والصناعة شركة تحظى بادارة جيدة جدا وسيعزز وضع السيولة الايجابي للشركة النظرة الايجابية للسندات."

وذكرت الشركة في بيان إن حصيلة السندات ستستخدم في تمويل أغراض عامة للشركة تشمل ولكن لا تقتصر على المصروفات الرأسمالية وعمليات استحواذ محتملة وإعادة هيكلة القوائم المالية.

وقال طه "تواصل أوراسكوم البحث عن تمويل لمشروعات التوسع والاستحواذ وبخاصة في قطاع الأسمدة."

وقالت الشركة أن مؤسسة التصنيفات الائتمانية ميدل ايست ريتنج اند انفستور سرفيسز أعطت درجة (-AA) على المستوى الوطني مع نظرة مستقبلية "مستقرة" لكل من السندات التي تم إقرارها وللشركة.

وتشير الدرجة (AA) إلى جدارة ائتمانية قوية جدا.