مسؤول بصندوق النقد يحث مصر على بذل المزيد كي تحصل على مساعدة

دبي 2 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن على مصر أن تبذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع نطاقا وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز تمويلي يصل إلى 12 مليار دولار

وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط في مقابلة مع رويترز إن مصر مازالت بحاجة إلى "بعض الإجراءات الفنية" لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي.

وأضاف أن الصندوق يبحث تقديم مساعدة جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار في ابريل نيسان كان يهدف لمعالجة عجز طارئ في ميزان المدفوعات.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)