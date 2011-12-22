وكالة: مصر تمد موعد طرح مزايدة 15 منطقة للتنقيب عن البترول حتى مارس

القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالة وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية اليوم الخميس ان الهيئة المصرية العامة للبترول قررت مد موعد إقفال المزايدة العالمية لطرح 15 قطاعا للبحث عن البترول بمناطق خليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء والصحراء الغربية إلى مارس اذار 2012.

وكان من المقرر ان يغلق باب تلقي العروض في 30 يناير كانون الثاني إلا ان الهيئة العامة للبترول قررت مد الفترة إلى 29 مارس المقبل لإعطاء فرصة للمزيد من الشركات للحصول على المعلومات الخاصة بمناطق البحث المطروحة.

ونقلت الوكالة عن هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة قوله "زيادة الاقبال من جانب الشركات العالمية للمشاركة في هذه المزايدة دليل على أن مصر ستستمر دولة مستقرة على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها حاليا."

ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في فبراير شباط ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد.

وأردف ضاحي "الاستمرار فى جذب الاستثمارات البترولية يمثل تحديا كبيرا لقطاع البترول في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم."