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موبينيل المصرية تدرس إصدار سندات بقيمة 180 مليون دولار

Mon Sep 6, 2010 10:46am GMT
 
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القاهرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين إن الشركة تدرس إصدار سندات بقيمة مليار جنيه مصري (180 مليون دولار).

وسئل الرئيس التنفيذي حسن قباني عما إذا كانت موبينيل تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار جنيه فقال في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول إلى رويترز "هذا قيد الدراسة."

وأصدرت موبينيل سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه في يناير كانون الثاني. وقال مدير الإصدار إنه جرت تغطية الشريحة الأولى البالغة قيمتها 1.4 مليار جنيه مرة ونصف في حين جرت تغطية الشريحة الثانية 11.4 مرة.

ويبلغ أجل هذه السندات خمس سنوات بفائدة سنوية ثابتة قدرها 12.25 بالمئة.

(الدولار= 5.541 جنيه مصري)

ع ه - ن ج

 