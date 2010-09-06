موبينيل المصرية تدرس إصدار سندات بقيمة 175 مليون دولار

(لإضافة تعليق محلل مالي)

القاهرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين إن الشركة تدرس إصدار سندات بقيمة مليار جنيه مصري (175 مليون دولار).

وسئل الرئيس التنفيذي حسن قباني عما إذا كانت موبينيل تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار جنيه فقال في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول إلى رويترز "هذا قيد الدراسة."

وتعليقا على ذلك قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار والمحلل المالي "من الضروري جدا أن تطرح الشركة هذه السندات خلال الربع الاخير من 2010 ."

وأضاف عادل "بعد استحواذ موبينيل على شركة لينك دوت نت ومع استراتيجيتها الجديدة لتطوير الشركة فهي بحاجة لانفاق رأسمالي كبير يتطلب تمويلا سريعا."

وبحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم الشركة 1.29 في المئة ليصل إلى 186 جنيها.

وأصدرت موبينيل سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه في يناير كانون الثاني. وقال مدير الإصدار إنه جرت تغطية الشريحة الأولى البالغة قيمتها 1.4 مليار جنيه مرة ونصف في حين جرت تغطية الشريحة الثانية 11.4 مرة.

ويبلغ أجل هذه السندات خمس سنوات بفائدة سنوية ثابتة قدرها 12.25 بالمئة.

(الدولار= 5.70 جنيه مصري)