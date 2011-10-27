قمة رويترز-رئيس موبينيل: سنعود لمعدلات الربحية العادية في 2012

من إيهاب فاروق

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إن شركته ستعود لمعدلات الربحية العادية في 2012 إذا عاد الاستقرار للبلاد وتتطلع لاستعادة موقعها على قمة شركات المحمول في مصر في 2013 .

وقال اسكندر شلبي إن موبينيل لا تحتاج حاليا أي قروض مصرفية ولكن قد تلجأ للاقتراض في 2012 .

وفي لقاء في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالقاهرة قال شلبي رئيس مجلس إدارة موبينيل اليوم الخميس "سنعود لمعدلات الربحية العادية في 2012 إذا استقرت الأمور كما كانت في 2010."

وتكبدت الشركة خسائر صافية في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول قدرها 76 مليون جنيه (12.75 مليون دولار) مقابل صافي ربح مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ايرادات موبينيل 7.6 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار في أول تسعة أشهر من 2010 .

وبصوت واثق قال شلبي إن شركته لا تحتاج حاليا أي قروض من البنوك ولكن قد تلجأ للاقتراض في 2012 مشيرا إلى انه في حالة الاقتراض فسيكون من داخل مصر وبالجنيه المصري على أن يكون ذلك لتنفيذ توسعات وتقديم خدمات جديدة للعملاء.

وقال شلبي إن اسباب تراجع الشركة في 2011 تعود إلى "الوضع الاقتصادي العام في مصر والجو التنافسي غير المتوازن. كنت انتظر من الأجهزة المسؤولة بالدولة أن تلعب دورا أكبر في التأكد من سلامة وجودة المنافسة."