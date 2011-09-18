البنك التجاري الدولي: ليس لدينا أية قروض لشركات قطاع الحديد في مصر
القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي- مصر (COMI.CA: اقتباس) انه ليس لديه أية تسهيلات أو قروض لشركات قطاع الحديد في مصر.
وأضاف البنك في بيان إلى إدارة البورصة المصرية "مصرفنا ليس لديه أية تسهيلات أو قروض قائمة لأي من شركات قطاع الحديد في مصر."
وقد أصدرت محكمة حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110.9 مليون دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لادانتهم بالفساد المالي.
وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أب - ن ج
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