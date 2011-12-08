محللون يتوقعون انتعاش البورصة المصرية بعد تشكيل حكومة انقاذ وطني

من إيهاب فاروق

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقع محللون ان تنتعش البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل لتجني ثمار انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وشهدت البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري وسط ترقب المتعاملين لباقي مراحل الانتخابات البرلمانية ولأداء حكومة الانقاذ الوطني التي تشكلت أمس الاربعاء.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "السوق سيرتفع خلال الاسبوع المقبل. لقد انتهينا من المرحلة الاولى من الانتخابات بنجاح وشكلنا الحكومة. أتوقع ان نشهد تأثير ذلك التقدم السياسي على السوق في التعاملات."

وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء وسط تزايد الشكاوى من تجاوزات من بينها الدعاية للمرشحين خارج اللجان الانتخابية.

وتؤكد النتائج التي أعلنت لانتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى تقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية تليهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين.

وأدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أمس الأربعاء وقال التلفزيون المصري إن طنطاوي كلفهم برعاية الفقراء ومكافحة الفساد.

وقال فتحي "لابد أن نعطي للحكومة الجديدة فرصتها ولا نتسرع."