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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 نوفمبر

Sun Sep 19, 2010 5:41am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني 2010 :

الاثنين 20 سبتمبر:

القاهرة - أوراسكوم للإنشاء والصناعة تعقد جمعية عمومية للموافقة على اصدار سندات بقيمة 1.65 مليار جنيه مصري.

السبت 25 سبتمبر:

القاهرة - محكمة مصرية تستمع للمرافعات النهائية في إعادة محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى.

الاثنين أول نوفمبر:

القاهرة -المنتدى الثاني للتكنولوجيا والابتكار بالشراكة مع منظمة الجمارك العالمية.

الاحد 7 نوفمبر:

شرم الشيخ - معرض افيكس الجوي ويضم عارضين ومتخصصين في مجال الطيران من شركات طيران ومطارات وشركات صناعة الطيران وغيرهم من المتخصصين في مجال الطيران يسعون للتوسع في افريقيا (حتى 10 نوفمبر).   يتبع
 