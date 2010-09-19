قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 نوفمبر

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني 2010 :

القاهرة - محكمة مصرية تستمع للمرافعات النهائية في إعادة محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى.

شرم الشيخ - معرض افيكس الجوي ويضم عارضين ومتخصصين في مجال الطيران من شركات طيران ومطارات وشركات صناعة الطيران وغيرهم من المتخصصين في مجال الطيران يسعون للتوسع في افريقيا (حتى 10 نوفمبر). يتبع