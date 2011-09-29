البورصة المصرية تدشن مؤشرا جديدا الأحد المقبل لتنشيط السوق

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية انه سيتم تدشين مؤشر جديد للبورصة(EGX20) مؤلف من 20 سهما بداية من الأحد المقبل لمساعدة صناديق الاستثمار على زيادة تعاملاتها بالسوق وفي الاوراق المالية بما لا يخالف اللوائح الخاصة بها بهدف تنشيط السوق.

ويأتي قرار رئيس البورصة في محاولة لزيادة السيولة بالسوق التي تعاني من خسائر جسيمة مع اقبال كثير من المتعاملين على بيع أوراقهم المالية بسبب القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر.

وأضاف رئيس البورصة محمد عمران في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الخميس "سندشن مؤشرا جديدا الأحد المقبل. بهدف مساعدة مديري المحافظ بصناديق الاستثمار. المؤشر الجديد سيكون وزن أكبر شركة به 10 بالمئة فقط وهو ما سيتفق مع لوائح صناديق الاستثمار."

وكانت صحيفة البورصة ذكرت اليوم أن البورصة ستدشن مؤشرا جديدا الاحد المقبل دون الخوض في تفاصيل.

وتحاول مصر لملمة جراح سوق المال بعد أن فقدت أسهمه أكثر من 17 مليار جنيه(2.85 مليار دولار) خلال أربع جلسات وخسر مؤشره الرئيسي أكثر من 5.5 بالمئة وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة غدا الجمعة.

وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر في اتصال هاتفي لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء "نعمل على تغيير معايير آلية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق."

ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال إن من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.