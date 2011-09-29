البورصة المصرية تدشن مؤشرا جديدا الأحد المقبل لتنشيط السوق

(لإضافة تعليق من جمعية استثمار وتحديث السوق)

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية إنه سيتم تدشين مؤشر جديد للبورصة(EGX20) مؤلف من 20 سهما بداية من الأحد المقبل لمساعدة صناديق الاستثمار على زيادة تعاملاتها بالسوق وفي الاوراق المالية بما لا يخالف اللوائح الخاصة بها بهدف تنشيط السوق.

ويأتي قرار رئيس البورصة في محاولة لزيادة السيولة بالسوق التي تعاني من خسائر جسيمة مع اقبال كثير من المتعاملين على بيع أوراقهم المالية بسبب القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر.

وأضاف رئيس البورصة محمد عمران في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الخميس "سندشن مؤشرا جديدا الأحد المقبل. بهدف مساعدة مديري المحافظ بصناديق الاستثمار. المؤشر الجديد سيكون وزن أكبر شركة به 10 بالمئة فقط وهو ما سيتفق مع لوائح صناديق الاستثمار."

ورحبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل بتدشين المؤشر الجديد.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم إن المؤشر "سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما انه سيؤدي الي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر... وسيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الاقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد عن 10 بالمئة."

وتسعى البورصة المصرية لتضميد جراحها بعد أن خسرت أكثر من 17 مليار جنيه(2.85 مليار دولار) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال أربع جلسات وخسر مؤشرها الرئيسي أكثر من 5.5 بالمئة وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة غدا الجمعة.