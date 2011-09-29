توقعات بارتفاع البورصة المصرية الاسبوع المقبل رغم استمرار القلق

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - توقع محللون أداء إيجابيا للبورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل رغم الهبوط الحاد للاسهم خلال معاملات الاسبوع الجاري وسط أجواء القلق بشأن الاوضاع السياسية والاقتصادية ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة غدا الجمعة.

وجاءت النبرة المتفائلة للمحللين بعد أن نجحت البورصة المصرية في إيقاف نزيف الخسائر وأغلقت اليوم على ارتفاع.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "في ظل الضغط الشديد الذي يتعرض له السوق حاليا أتوقع صعود المؤشرات خلال تعاملات الاسبوع المقبل. لن نخسر أكثر من ذلك."

وأضاف فتحي "لست قلقا من مظاهرات الغد. ستمر بسلام."

ويجهز نشطاء الإنترنت الذين قادوا حملة الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير شباط لاحتجاجات واسعة غدا الجمعة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لالغاء قانون الطواريء ووضع خريطة طريق لتسليم الحكم للمدنيين.

وتعبيرا عن الغضب من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري شؤون البلاد منذ تنحي مبارك قبل اكثر من سبعة أشهر نظم النشطاء سلسلة من المظاهرات والمسيرات الصغيرة في القاهرة هذا الأسبوع فيما يرى محللون أنه عودة إلى أساليب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني.

وشهدت البورصة المصرية تراجعات قاسية خلال تداولات الاسبوع الجاري بضغط من قلق المتعاملين من الاستمرار بالاسواق في ظل ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية للبلاد ولذا هبطت الأسهم خلال جلسات الأحد والثلاثاء والاربعاء ولم ترتفع سوى جلستي الاثنين والخميس.