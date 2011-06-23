تراجع أسهم الخليج بسبب إحجام عن الشراء وارتفعت الاسهم المصرية

من نادية سليم وتوم فايفر

دبي/القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - أثر الاحجام عن الشراء على أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس في حين استوعب المستثمرون في مصر أنباء عن عجز أقل من المتوقع في الميزانية وأثره الإيجابي على اقتصاد البلاد.

وجذب سهم الدار العقارية مؤشر ابوظبي للهبوط بعد ان خفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني للشركة درجتين. وهبط سهم الدار 3.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي منذ ارتفاعه إلى قرب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر يوم الأحد الماضي. وتراجعت احجام التداول إلى ادنى مستوياتها في أسبوعين ما يظهر تراجع اقبال المستثمرين بعدما أرجأت شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات قرارها بشأن رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر.

وتراجع مؤشر دبي 0.8 بالمئة مواصلا انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي بعد تأجيل شركة إم.إس.سي.آي قرارها.

وتراجعت أغلب الاسهم. فنزل سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وشركة سوق دبي المالي 3.3 بالمئة وأرابتك 3.1 بالمئة.

وفي الكويت تراجع المؤشر 0.2 بالمئة ليغلق منخفضا في اربع من ست جلسات وسط تعاملات محدودة. واثر سهم بيت التمويل الخليجي على البورصة إذ تراجع 2.9 بالمئة.

وقال شهيد حميد من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) "إنه الركود المعتاد في فصل الصيف أغلب الناس سافروا في عطلات- وهذا يؤثر بخفض حجم التداول في الاسواق." وأضاف "هناك نشاط محدود للغاية وليس هناك أنباء من شأنها تشجيع أحد."