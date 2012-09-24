رئيس البورصة المصرية: مستعدون لقيد سندات متغيرة العائد

من إيهاب فاروق

القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد لكن القرار يرجع لوزارة المالية.

وأضاف محمد عمران خلال مؤتمر استثماري بالقاهرة أن البورصة تستهدف جذب عشرة بالمئة من سوق السندات المصرية البالغ حجمها 200 مليار جنيه (32.8 مليار دولار) وأن هناك حاجة ماسة لتطوير سوق السندات لاسيما وأن حجم السندات الحكومية المطروحة "ضخم جدا".

وجاءت تصريحات عمران خلال مؤتمر تنظمه شركة بلتون فينانشال القابضة تحت عنوان "فجر جديد" بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد أمام المستثمرين.

وقال "سألتنا وزارة المالية اليوم هل البنية التحتية في البورصة تسمح بقيد سندات متغيرة العائد وكانت إجابتنا بنعم لكن القرار يرجع لوزارة المالية."

وتابع "عندما نتحدث عن البورصة فنحن نتحدث عن المستقبل. الاستثمار واعد جدا في السوق المصرية ... لا توجد أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب للتعامل في السوق المصري."

وفي وقت سابق من الشهر جمعت مصر مليار جنيه (164.04 مليون دولار) من أول إصدار لها من الأوراق المالية ذات الفائدة المتغيرة مستفيدة من هبوط العائدات منذ يونيو حزيران مع تنامي الآمال في أن يضمن مزيد من الاستقرار السياسي مساعدات جديدة للاقتصاد المتعثر.

وقالت وزارة المالية آنذاك إن السندات ستتيح للمستثمرين تقليص تعرضهم لمخاطر أسعار الفائدة بينما تتيح للحكومة تنويع أدوات الدين وقاعدة المستثمرين.