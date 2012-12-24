ارتفاع العوائد قليلا في مزاد سندات مصرية لأجل 5 سنوات

القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن أعلى عائد في مزاد سندات خمسية بقيمة 500 مليون جنيه مصري (81 مليون دولار) ارتفع إلى 14.37 بالمئة اليوم الإثنين من 14.25 بالمئة قبل أسبوعين.

وارتفعت عوائد السندات بعد أن هدد صراع سياسي بشأن الدستور الجديد للبلاد الشهر الماضي بتقويض جهود الحكومة لدعم الاقتصاد والمالية العامة.

وقال مدير لاستثمارات الدخل الثابت يعمل في القاهرة "العوائد ترتفع بسبب ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية."

وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر اليوم الإثنين وقالت إنها قد تخفضه مرة أخرى إذا استمرت الاضطرابات السياسية.

وتراوح العائد على السندات الخمسية التي تستحق في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2017 بين 13.90 بالمئة و14.37 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة إلى 14.25 بالمئة في مزاد أقيم في العاشر من ديسمبر كانون الأول.

وتعلن وزارة المالية عادة متوسط العائد لكنها لم تذكر رقما اليوم الإثنين. وبلغ متوسط العائد على السندات الخمسية في مزاد العاشر من ديسمبر 14.163 بالمئة.

ويبيع البنك المركزي السندات بالنيابة عن وزارة المالية.

(الدولار = 6.1672 جنيه مصري)