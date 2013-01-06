عائدات أذون الخزانة المصرية تواصل الارتفاع

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصل العائد على أذون الخزانة المصرية ارتفاعه في مزاد اليوم الأحد وسط قلق المستثمرين بشأن تراجع الجنيه ومصير مساعي الحكومة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وشكل الصراع السياسي بسبب الدستور الجديد في الأسابيع القليلة الماضية ضغطا على الجنيه إذ سعى كثير من المصريين لتحويل مدخراتهم من العملة المحلية للدولار ما اضطر البنك المركزي لفرض نظام عملة جديد في 30 ديسمبر كانون الأول للحفاظ على الاحتياطي الاجنبي الاخذ في التضاؤل.

وفقد الجنيه المصري الذي هبط لمستوى قياسي جديد عند 6.44 جنيه للدولار في معاملات بين البنوك اليوم الأحد أربعة بالمئة من قيمته منذ بدء العمل بالنظام الجديد.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة مليار جنيه (156 مليون دولار) إلى 13.581 بالمئة من 12.962 بالمئة في المزاد السابق يوم 23 ديسمبر.

وارتفع العائد على أذون خزانة لأجل 266 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه إلى 14.429 بالمئة من 13.482 بالمئة في مزاد 23 ديسمبر.

وباع البنك المركزي كل الكميات التي طرحها من أذون الخزانة.