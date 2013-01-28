مصر تبيع سندات لأجل ثلاث وعشر سنوات بمليار جنيه

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن أعلى عائد في مزاد على سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون جنيه (75.2 مليون دولار) اليوم الإثنين بلغ 14.58 بالمئة في حين بلغ أعلى عائد لسندات بالحجم نفسه لأجل عشر سنوات 16.58 بالمئة.

وستصدر السندات يوم 29 يناير كانون الثاني. وتراوح العائد على السندات التي تستحق في الأول من يناير عام 2016 بين 14.41 و14.58 بالمئة. وتراوح عائد السندات التي تستحق في الأول من يناير 2023 بين 16.45 و16.58 بالمئة.