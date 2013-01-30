فيتش تخفض التصنيف السيادي لمصر وتحذر من مزيد من الخفض

نيويورك 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - خفضت مؤسسة فيتش اليوم الأربعاء تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى ‭‭B‬‬ وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور القادمة.

وقالت في بيان إن خفض التصنيف يعكس عدة عوامل بينها تدهور الوضع المالي.

واضافت "تصنيف مصر عند ‭‭B‬‬ يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات في الأجل القصير والاضطراب السياسي وضعف وتدهور الوضع المالي وهروب رأس المال وبين افتراضاتنا بأن برنامج قروض من صندوق النقد الدولي سيكون قائما بعد الانتخابات."

وقالت إن توقعاتها للتصنيف سلبية.

وتصنف ستاندرد آند بورز مصر عند ‭‭B-‬‬ مع توقعات سلبية في حين تصنف موديز الدولة عند ‭‭B2‬‬ .