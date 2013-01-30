Sun 25 Dec 2016 | 0:10 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

فيتش تخفض التصنيف السيادي لمصر وتحذر من مزيد من الخفض

Wed Jan 30, 2013 3:48pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - خفضت مؤسسة فيتش اليوم الأربعاء تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى ‭‭B‬‬ وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور القادمة.

وقالت في بيان إن خفض التصنيف يعكس عدة عوامل بينها تدهور الوضع المالي.

واضافت "تصنيف مصر عند ‭‭B‬‬ يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات في الأجل القصير والاضطراب السياسي وضعف وتدهور الوضع المالي وهروب رأس المال وبين افتراضاتنا بأن برنامج قروض من صندوق النقد الدولي سيكون قائما بعد الانتخابات."

وقالت إن توقعاتها للتصنيف سلبية.

وتصنف ستاندرد آند بورز مصر عند ‭‭B-‬‬ مع توقعات سلبية في حين تصنف موديز الدولة عند ‭‭B2‬‬ .

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 