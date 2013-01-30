مقدمة 1-فيتش تخفض التصنيف السيادي لمصر وتحذر من مزيد من الخفض

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نيويورك 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - خفضت مؤسسة فيتش اليوم الأربعاء تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى ‭‭‭‭‭B‬‬‬‬‬ من‭B+ ‬ وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور القادمة.

وقالت في بيان إن خفض التصنيف يعكس عدة عوامل بينها تدهور الوضع المالي.

واضافت "تصنيف مصر عند ‭‭‭‭‭B‬‬‬‬‬ يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات في الأجل القصير والاضطراب السياسي وضعف وتدهور الوضع المالي وهروب رأس المال وبين افتراضاتنا بأن برنامج قروض من صندوق النقد الدولي سيكون قائما بعد الانتخابات."

وقالت فيتش إن نقص احتياطيات النقد الأجنبي وقرار الحكومة الذي أعقب ذلك بتشديد القيود على رأس المال وطرح عطاءات للعملة الصعبة يبعث على القلق.

واجتاحت أعمال العنف المدن المصرية حيث قتل أكثر من 50 شخصا بينما تفاقمت الأزمة الاقتصادية. وتقع هذه الاضطرابات بعد عامين من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسي صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء في مجتمع يشهد استقطابا بين أولئك الذين يريدون دورا أكبر للدين في الحياة اليومية وبين العلمانيين.

ومع فقدان الثقة بين الجانبين تفاقمت الاضطرابات في مصر. وحذر وزير الدفاع المصري يوم الثلاثاء من أن الصراع السياسي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار.