ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية اليوم الأحد

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنها البنك المركزي المصري ارتفاعا كبيرا لمتوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما و266 يوما في عطاء اليوم الأحد.

وصعد متوسط العائد منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في 21 مارس آذار في محاولة لكبح هبوط قيمة الجنيه المصري واحتواء التضخم.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما تصدر في الثاني من ابريل نيسان إلى 13.260 بالمئة من 12.686 بالمئة في المزاد السابق يوم 26 مارس.

وزاد متوسط العائد على أذون لأجل 266 يوما تصدر أيضا في الثاني من ابريل إلى 14.391 بالمئة من 13.478 بالمئة في 19 مارس.

وفي 21 مارس أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية ليبلغ سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة 9.75 بالمئة وعلى الإقراض 10.75 بالمئة.

وباع البنك المركزي أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه (220.49 مليون دولار) وأذونا لأجل 266 يوما بأربعة مليارات جنيه وهي القيمة نفسها التي طرحها.