مسؤول: ثمانية بنوك تبدي رغبة في تسويق أول صكوك مصرية

من أحمد لطفي

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال مستشار لوزير المالية المصري اليوم الأحد إن ثمانية بنوك خارجية قدمت عروضا لتسويق أول إصدار صكوك مصري والذي من المستهدف طرحه في يونيو حزيران.

وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل الإسلامي في اتصال مع رويترز إن حصيلة الإصدار ستستخدم لتمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي مثل إنشاء صوامع غلال بأربعة مليارات جنيه (584 مليون دولار).

ومن بين البنوك التي ذكر النجار أنها قدمت عروضا لتسويق الإصدار اتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول وسيتي.

وستكون هذه الصكوك هي الأولى لمصر بعدما اعتمد مجلس الشورى الشهر الماضي قانونا يتيح للهيئات الحكومية والقطاع الخاص إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة.

وقال النجار "ندرس تخصيص أول صكوك لتمويل إنشاء 80 صومعة غلال بتكلفة أربعة مليارات جنيه" مضيفا أن المشروع سيكمل منظومة صوامع تخزين الحبوب في البلاد حتى عام 2020.

وقال إن تمويل إنشاء الصوامع قد يمول بإصدار واحد بالجنيه أو على شريحتين إحداهما بالدولار نظرا لأن ثلث متطلبات المشروع يجري استيرادها من الخارج.

كان وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن قال لرويترز في ديسمبر كانون الأول الماضي إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تزرع ما يكفي لتوفير الخبز المدعم للمواطنين لكن نقص الصوامع هو المشكلة.