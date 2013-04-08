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قفزة للعوائد في مزاد لسندات الخزانة المصرية

Mon Apr 8, 2013 5:18pm GMT
 
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القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العوائد على سندات خزانة لأجل سبع سنوات ارتفعت بشدة في مزاد أقيم اليوم الإثنين.

وارتفع متوسط العائد على هذه السندات التي أعيد فتح باب الاكتتاب فيها إلى 16.005 بالمئة في مزاد اليوم مقارنة مع 14.891 بالمئة في المزاد السابق الذي أقيم في 18 مارس اذار.

وباع البنك ما قيمته 500 مليون جنيه مصري (73 مليون دولار) من السندات بالرغم من أنه طرح ما قيمته مليار جنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي للحد من التضخم.

(الدولار = 6.8490 جنيه مصري)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 