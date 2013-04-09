رئيس مجموعة البركة: ندرس إنشاء بنك إسلامي متكامل في ليبيا في 2013

القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجموعة البركة المصرفية الإسلامية ومقرها البحرين إن المجموعة تدرس إنشاء مصرف إسلامي متكامل في ليبيا هذا العام يقدم حزمة متنوعة من الخدمات المصرفية برأسمال مبدئي 100 مليون دولار.