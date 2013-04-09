مقدمة 1-مجموعة البركة تدرس إنشاء بنك إسلامي في ليبيا ومهتمة بصكوك مصر

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من أحمد لطفي

القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجموعة البركة المصرفية الإسلامية ومقرها البحرين إن المجموعة تدرس إنشاء مصرف إسلامي متكامل في ليبيا هذا العام وإنها مهتمة بشراء صكوك سيادية في مصر في حال صدورها.

وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الثلاثاء "ندرس تأسيس بنك في ليبيا خلال 2013 للاستفادة من الفرص الواعدة في السوق."

وتقدم المجموعة التي يبلغ رأسمالها المصرح به 1.5 مليار دولار خدمات إسلامية متكاملة في 15 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ولها مكتب تمثيل في ليبيا.

وقال يوسف "نتوقع تأسيس البنك (في ليبيا) برأسمالي 100 مليون دولار وسيقدم خدمات متوافقة مع الشريعة للأفراد والشركات وخدمات الاستثمار."

وذكر الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية أن مجموعته تؤمن بدول شمال أفريقيا كأسواق واعدة للمصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي عموما.

وقال إن المجموعة تترقب صدور قانون الصكوك في مصر للاكتتاب في إصدارات حكومية.