تراجع عائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 و266 يوما في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.707 بالمئة من 13.805 بالمئة في العطاء السابق يوم السابع من ابريل نيسان.

وهبط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 14.639 بالمئة من 14.391 بالمئة في العطاء السابق في 31 مارس آذار.

وقال البنك المركزي إنه باع ما قيمته ثلاثة مليارات جنيه (436.61 مليون دولار) من كل من الإصدارين وهي القيمة التي طرحها بالكامل.