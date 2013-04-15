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انخفاض العائد في مزاد لسندات الخزانة المصرية

Mon Apr 15, 2013 3:41pm GMT
 
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القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد في مزاد أقيم اليوم الإثنين لبيع سندات خزانة تستحق في أكتوبر تشرين الأول 2016.

وبلغ متوسط العائد على السندات 15.088 بالمئة مقارنة مع 15.328 بالمئة في المزاد السابق الذي أقيم في الأول من ابريل نيسان.

وقال البنك المركزي إنه باع ما قيمته 500 مليون جنيه مصري (72.77 مليون دولار) من هذه السندات.

(الدولار = 6.8711 جنيه مصري)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 