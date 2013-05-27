تراجع العوائد في مزاد لسندات خزانة مصرية لأجل 5 سنوات

القاهرة 27 مايو أيار (رويترز) - تراجع متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل خمس سنوات أعيد فتح الاكتتاب فيها في مزاد اليوم الإثنين إلى 15.727 بالمئة من 15.95 بالمئة في مزاد مماثل أقيم في 13 مايو أيار.

وقال متعاملون إن دعما من بنوك القطاع العام دفع العوائد للتراجع. وقال متعامل "نظرا للوضع المالي للحكومة وحالة الاقتصاد في الوقت الراهن من الطبيعي أن تظل العوائد مرتفعة."

وذكر أن بنوك القطاع العام التي لديها قاعدة كبيرة من الودائع استطاعت دفع العوائد للانخفاض عن طريق تقديم طلبات اكتتاب كبيرة بعوائد منخفضة.

وقال البنك المركزي إنه باع ما قيمته مليار جنيه مصري (143.23 مليون دولار) من هذه السندات التي تستحق في 14 مايو 2018.

(الدولار = 6.9819 جنيه مصري)