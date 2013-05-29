مصحح-مصر تعلن إصدار سندات بقيمة 2.70 مليار دولار عند 4.25%

(لتصحيح القيمة إلى 2.70 مليار دولار بدلا من 2.75 مليار وتاريخ الإصدار إلى الثلاثاء)

القاهرة 29 مايو أيار (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية إنها أصدرت يوم الثلاثاء سندات بقيمة 2.70 مليار دولار تستحق في 2014 للمساعدة في تمويل عجز الميزانية.

ولم تذكر الوزارة من اشترى السندات التي ستدرج في البورصة الأيرلندية. وقالت إنها صدرت عند 4.25 بالمئة ولم توضح إن كان هذا هو العائد أم الكوبون.