مصحح-تأجيل الجولة الترويجية للصكوك المصرية في الخليج

(لتصحيح اسم المسؤول في الفقرة قبل الأخيرة)

الرياض 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري إن الجولة الترويجية لمشاريع تأمل الحكومة بتمويلها بنظام الصكوك كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في الخليج تأجلت لحين الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لبرنامج الصكوك.

ومن المتوقع الآن أن تبدأ الجولة التمهيدية التي تستهدف اطلاع المستثمرين على عشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تتطلع مصر لتمويلها بنظام الصكوك خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وقال النجار في اتصال هاتفي مع مكتب رويترز في الرياض "جرى تأجيل الجولة الترويجية في الخليج لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية...الجولة تعريفية في الأساس وكي نتمكن من الرد على كافة الاستفسارات سيكون جزء كبير متعلق باللائحة التنفيذية التي أوشكنا على الانتهاء منها بالفعل."

وحول الموعد المتوقع للجولة قال النجار "من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه. ستكون (ستة أيام) بمثابة يوم واحد في كل من جدة والرياض تليها الكويت والدوحة ثم دبي وأبوظبي."

وصدق الرئيس المصري محمد مرسي في الحادي عشر من مايو ايار على قانون الصكوك الذي سيسمح لمصر بإصدار سندات اسلامية قد تساعد على سد عجز الموازنة الآخذ في التضخم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وقالت مصر إنها تهدف الي طرح أول اصدار لها من الصكوك السيادية اوائل العام القادم حسبما ورد في نشرة لبرنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار صدرت في 22 مايو وعينت بنك اتش.اس.بي.سي. هولدنجز وبنك قطر الوطني لترتيب عملية الطرح.

وأوضح النجار أن السعودية من أهم المحطات للجولة قائلا "السعودية دولة محورية وذات ملاءة مالية كبيرة...كما أنها تضم أكبر جالية مصرية ونحن نستهدف المصريين العاملين في الخليج."